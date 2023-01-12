Потери россиян под Бахмутом и Соледаром могут достигать 20 тысяч 12.01.2023, 23:25

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Ожесточенные бои продолжаются.

Во время боев под Бахмутом и Соледаром российские войска теряют десятки тысяч солдат, на этом направлении они потери не считают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка во время интервью для «24 канала».

«Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две — это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают», - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, сейчас россияне сконцентрировали в Соледаре практически все, что у них было боеспособно, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру, однако Подоляк подчеркнул, что это всего лишь «остатки».

«Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно «захватили северную окраину города Соледар», что они «ведут безумные бои в центре Соледара», что это «решит вопросы войны и мира» и тогда «Украина упадет», – объяснил советник главы ОП.

Подоляк рассказал, что россияне уже неделю рассказывают своей «внутренней аудитории», что у них эффективное продвижение на Бахмутском направлении, а теперь и на Соледарском. Однако, как подчеркнул советник, это не так – россияне не перехватили инициативу на этих направлениях.

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