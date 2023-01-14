«Вагнеровцы» попали в ловушку в Соледаре 1 14.01.2023, 8:38

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Фото: ЕРА

Украинский военный рассказал о ситуации в городе.

По состоянию на вечер пятницы, 13 января, обстановка в Соледаре на Донетчине остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

Об этом боец ВСУ Петр «Стоун» Волощенко сказал в эфире канала FREEДОМ. По словам военного, перевеса ни на чьей стороне пока нет.

Он отметил, что боевики ЧВК «Вагнер» в Соледаре оказались в невыгодном положении. Оккупанты попали в ловушку, им не могут подвезти тяжелую технику, в связи с чем ситуация для них усугубляется. Враг способен применять только артиллерию.

«Стоун» также рассказал, что российские захватчики в Соледаре заходят на позиции ВСУ для того, чтобы сделать фото, и сразу же погибают под огнем украинской артиллерии. Военнослужащий назвал это «прощальным селфи».

«И так у них происходит регулярно, очень они зачастили с этими фотографиями...Соледар не находится под контролем ЧВК «Вагнер»...Вся часть города, где они находятся, под постоянным наблюдением нашей аэроразведки и мы координируем точные удары по местам их скопления», – отметил Волощенко.

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