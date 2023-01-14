ВСУ разгромили батальон российских уголовников «Алания» 14.01.2023, 9:03

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Фото: Depo.ua

Затяжной бой произошел на Запорожском направлении.

12 января во время ожесточенных боев ВСУ серьезно «пощипали» батальон «Алания» – оккупанты понесли ощутимые потери. Тяжелый и затяжной бой произошел на Запорожском направлении, сообщает dialog.ua.

Две штурмовые группы батальона «Алания» передвигались на машинах. Одно авто подорвалось на фугасе, утверждают оккупанты. Вторая группа уцелела и успела помочь с эвакуацией раненых.

Как сообщают паблики оккупантов, на месте погибли трое «добровольцев», шестеро в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Журналистка Арзу Мамедова написала, что батальон захватчиков РФ понес «ощутимые потери» в результате ожесточенных боев.

«Погибли Эльбрус Туаев, Мурат Цахилов и Георгий Джигкаев. Еще 6 человек были ранены и эвакуированы. Среди них Аслан Бузоев, Ацамаз Бесаев, Альберт Хубежов, Давид Алборов, Александр Котаев, Александр Дзигоев», - уточнила она.

В ночь на 14 января она же распространила сообщение о том, что от ранения скончался Давид Агнаев.

Однако оккупанты обвинили ее в фальстарте, после чего Мамедова заявила, что фейк распространили ее коллеги, и потребовала проверять информацию перед публикацией.

В ВСУ пока не обнародовали реальную версию произошедшего. В РФ заявляют, что батальон «Алания» - это боевые офицеры – десантники, морпехи, прошедшие военные кампании в Афганистане, Чечне и Сирии.

Однако кавказские СМИ пишут, что «героями» войны в Украине стали уголовники из Осетии, за плечами которых не «боевые подвиги», а разбои, убийства и наркотики.

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