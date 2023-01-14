Бои за Соледар: какая часть города контролируется ВСУ

Бои за Соледар: какая часть города контролируется ВСУ1
- 14.01.2023, 9:11
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Детали и карта от украинского Генштаба.
Генштаб ВСУ опубликовал официальную информацию о ситуации в Соледаре Донецкой области.
В вечернем отчете Генштаба ВСУ за 13 января сказано следующее:
бои за Соледар продолжаются;
враг обстреливает населенные пункты вокруг Соледара и Бахмута.
Город частично контролируется оккупантами: площадь оккупации будет подсчитана ниже.
Отметим, что украинское командование не указало направления, в которых происходили атаки армии РФ.
Точки обстрелов на Бахмутском направлении:
Раздолевка – в 5 км к северу от Соледара;
Соледар;
Красная Гора – в 5 км юго-западнее Соледара;
Бахмут – в 8 км от Соледара.
Волонтерское сообщество DeepState обновило данные на онлайн-карте боевых действий. Волонтеры обозначили границы населенного пункта Соледар: площадь, свободная от оккупантов, есть только на северо-западной окраине городка.
Если учесть, что общая площадь Соледара – 14 кв. км, а оккупировано около 9 кв. км, можно утверждать, что город контролируется ВСУ на 35%.