Бои за Соледар: какая часть города контролируется ВСУ 1 14.01.2023, 9:11

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Детали и карта от украинского Генштаба.

Генштаб ВСУ опубликовал официальную информацию о ситуации в Соледаре Донецкой области.

В вечернем отчете Генштаба ВСУ за 13 января сказано следующее:

бои за Соледар продолжаются;

враг обстреливает населенные пункты вокруг Соледара и Бахмута.

Город частично контролируется оккупантами: площадь оккупации будет подсчитана ниже.

Отметим, что украинское командование не указало направления, в которых происходили атаки армии РФ.

Точки обстрелов на Бахмутском направлении:

Раздолевка – в 5 км к северу от Соледара;

Соледар;

Красная Гора – в 5 км юго-западнее Соледара;

Бахмут – в 8 км от Соледара.

Волонтерское сообщество DeepState обновило данные на онлайн-карте боевых действий. Волонтеры обозначили границы населенного пункта Соледар: площадь, свободная от оккупантов, есть только на северо-западной окраине городка.

Если учесть, что общая площадь Соледара – 14 кв. км, а оккупировано около 9 кв. км, можно утверждать, что город контролируется ВСУ на 35%.