Видеофакт: Над западной частью Соледара развевается украинский флаг 9 14.01.2023, 13:28

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Командир ВСУ рассказал о реальной ситуации в городе.

В западных окрестностях Соледара развевается флаг Украины. Пока украинские военные контролируют часть города, интенсивные бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира отдельной тактической группы аэроразведки SARG «Птицы Мадяра» с позывным «Мадяр».

В эфире телемарафона «Мадяр» рассказал, что в городе продолжаются интенсивные стрелковые бои. В последний час немного затихла артиллерия, поскольку ночью продолжались серьезные артбатлы.

«Враг своими силами давит, чтобы обойти Соледар как с северной стороны, так и с южной и дотянуться до определенных населенных пунктов на карте. Но ему это не удается и он методично получает то, что заслуживает. После пополнения сил опять пробует идти и так ежедневно», - рассказал воин.

По словам Мадяра, украинские воины в результате длительных боев создали надежный заслон и планируют стоять против врага столько, сколько потребуется.

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал официальную информацию о ситуации в Соледаре. Были приведены карты, по которым видно, что украинские войска контролируют 35% территории города.

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