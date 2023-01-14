Битва за Соледар: что сейчас происходит в городе 1 14.01.2023, 14:59

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Фото: AP

Ожесточенные бои ВСУ с захватчиками продолжаются.

Продолжается самая горячая фаза боев за город Соледар в Донецкой области. О ситуации в городе поступает противоречивая информация. Официальная позиция Минобороны Украины — город не находится под контролем оккупантов.

Сайт NV рассказывает, что известно на данный момент.

Министерство обороны РФ в пятницу 13 января заявило, что Соледар был полностью захвачен вечером в четверг. Российская военная пропаганда отчиталась, что это якобы позволяет «отрезать пути снабжения» украинских войск в Бахмуте и окружить их.

О возможном захвате россиянами Соледара писал утром и американский «Институт изучения войны». Там считают, что это «не является значимым событием в оперативном плане и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута россиянами».

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила, что «ночь в Соледаре была горячей», враг перебросил едва ли не все основные силы на донецкое направление, однако ВСУ пытаются удержать оборону.

Затем информацию о захвате Соледара опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что в городе продолжаются бои. Чуть позже Череватый вновь заявил, что украинские подразделения не покинули город, продолжая бои.

ВСУ удалось оттеснить штурмовые отряды оккупантов из некоторых населенных пунктов, через которые они пытались обойти город, сообщил украинский военный с позывным «Мадяр». По его словам, днем в городе продолжались ожесточенные бои.

Впрочем, съемочная команда американского телеканала CNN, утверждает, что стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. Примерно в 3−4 от города они увидели перемещение ВСУ, что, по их мнению, было отступлением без паники.

В Белом доме убеждены, что возможный захват Соледара и Бахмута не изменит ход войны для российской армии и «точно не остановит украинцев». В Пентагоне считают, что битва за Солдеар продолжится и обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 13 января сообщил, что бои за Соледар продолжаются.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 января сказал, что Россия сосредоточила на востоке Украины свои основные силы, «тяжелая битва за Донецкую область продолжается». Он поблагодарил бойцов подразделения Кракен, которые уничтожают оккупантов в районе Соледара, защитников из Интернационального легиона и подразделения Шаман, обороняющих Бахмут.

Утром 14 января со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ были опубликованы карты, из которых следует, что украинские войска контролируют около 35% территории Соледара.

Днем 14 января командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG «Птицы Мадяра» с позывным «Мадяр» сообщил, что в Соледаре продолжаются интенсивные стрелковые бои. По словам «Мадяра», украинские воины в результате длительных боев создали надежный заслон и планируют стоять против врага столько, сколько потребуется.

«Мадяр» также опубликовал видео из Соледара, на котором флаг Украины развевается над западной частью города.

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