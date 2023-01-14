Что известно о новом штамме коронавируса «кракен», который зафиксирован рядом с Беларусью 3 14.01.2023, 15:38

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Врачи назвали все его главные характеристики.

Осенью 2022 года в США был выявлен новый штамм коронавируса «кракен» XBB.1.5 (назван по имени северного морского чудовища), который отнесли к подвиду омикрона. 25 стран мира, и страна-соседка Беларуси Россия уже заявили о его выявлении в организмах пациентов, больных коронавирусной инфекцией. ВОЗ прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом в связи с появлением нового штамма – самого заразного из всех существующих на сегодняшний день(а за три года пандемии их было немало).

«Комсомолка» собрала все, что известно от медиков на данный момент о «кракене» - симптомы, особенности, в чем опасность, заразность. В Беларуси этот штамм пока официально не выявлен.

Коронавирус кракен, опасность

Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал особенности ковида «кракен» и рассказал о его опасности. По его словам, «кракен» , вместе с тем, более заразный, чем его предшественники, он способен заражать людей в два раза быстрее, чем предшествующий штамм омикрон.

- Условно говоря, один заболевший человек заражает 10, при «Омикроне» это соотношение было 1 к 5, - отмечает Андрей Поздняков.

«Кракен» способен хорошо адаптироваться к антителам, а, значит, заразиться им могут даже те, кто ранее переболел «омикроном».

Штамм кракен, симптомы

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков утверждает, что «кракен» - продукт эволюции «омикрона». И, по его словам, эволюция идет в очень хорошую сторону - вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.

По словам ученого, очень скоро новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие.

Симптомы «кракена» - головная боль, высокая или повышенная температура тела, на первых порах сухой кашель, боль в горле, хриплый голос, заложенный нос, насморк, боль в мышцах, тотальная усталость.

Кракен, лечение

Лечится также как и любой иной подвид короновирусной инфекции. Возможны противовирусные препараты. При температуре –жаропонижающие средства, при боли в горле, насморке, кашле - симптоматическое лечение, которое позволит снять или уменьшить неприятные симптомы.

Петр Чумаков также отметил, что вакцины остаются эффективными в случае с «кракеном».

Заразность штамма коронавируса кракен

Академик Российской Академии наук, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов считает, что субвариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» может быть опасен для тех, кто давно переболел COVID-19 и для тех, кто вакцинировался более полугода назад.

По словам российского кандидат медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, новым подлиниям штамма «омикрон», и «кракен» в их числе» удается лучшее обходить уже ранее сформированный у людей антиковидный иммунитет.

Как больные переносят кракен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что субвариант коронавируса «кракен» не стал более тяжелым или смертельным. Этот вывод она сделала на основании наблюдений врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро.

Но эпидемиологи в один голос говорят о повышенной заразности нового подвида «омикрона». Этот штамм мутировал и поэтому распространяется с большей скоростью, чем предшественники. От него не умирают больше чем раньше от других штаммов коронавируса. Переносят его люди не тяжелее, чем предшественников – других штаммов «омикрона». Группа риска все та же – маленькие дети, пожилые люди, люди-хроники.

ВОЗ: домашняя изоляция при ковиде от 5 до 10 дней

Из рекомендаций – носить маски в людных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки, протирать гаджеты, не посещать места массового скопления людей.

ВОЗ рекомендует 10 дней посидеть дома людям с симптомами коронавируса, тем более на пороге более заразный подвид омикрона – «кракен».

Желательные сроки изоляции пациентов с симптомами коронавируса назвала ведущий специалист программы ВОЗ по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз.

- ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 и пять дней для тех, у кого нет симптомов, — подчеркнула Джанет Диаз.

ВОЗ подтвердил, что в конце 2022 года был обнаружен новый подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 «кракен». Он самый заразный из всех известных штаммов. Из-за его появления ВОЗ ожидает роста числа заболевших коронавирусом во всех странах.

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