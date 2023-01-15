Разгром «Вагнера»: ЧВК потеряла четверть своих наемников под Соледаром и Бахмутом 3 15.01.2023, 8:48

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В США заявили, что Украина сумеет удержать линию обороны даже минимальными силами.

ЧВК «Вагнер» в ходе боев на участке Соледар-Бахмут потеряло 4000 наемников погибшими и 10 000 ранеными. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки американских властей.

По подсчетам Вашингтона, в ЧВК «Вагнер» состоят 50 000 человек, говорил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Из них 40 000 — рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 000 — профессиональные военные.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о «захвате Соледара» 11 января. В тот же день его слова опровергло даже Минобороны РФ: в Москве сообщили, что подразделения ВДВ блокировали город, а штурмовые отряды вошли в него. Спустя два дня российское ведомство объявило, что «город все же взят».

Американские чиновники отмечают, что защитники, как правило, несут меньше потерь, чем нападающие.

«Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что у Украины сначала закончатся ресурсы. Возможно, наступают трудные времена. Украинцы не пуленепробиваемы», — признал собеседник FT.

«В идеале Украина сумеет удержать линию [вокруг Бахмута] минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению», — заявил в беседе с FT эксперт по городскому бою из Уорикского университета Энтони Кинг.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Минобороны Украины опровергли заявления РФ о «захвате Соледара» и отмечают, что бои за город продолжаются, украинские военные сдерживают беспрерывные атаки россиян.

Утром 14 января со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ были опубликованы карты, из которых следует, что украинские войска контролируют около 35% территории Соледара.

Днем 14 января командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG «Птицы Мадяра» с позывным «Мадяр» сообщил, что в Соледаре продолжаются интенсивные стрелковые бои. По словам «Мадяра», украинские воины в результате длительных боев создали надежный заслон и планируют стоять против врага столько, сколько потребуется.

«Мадяр» также опубликовал видео из Соледара, на котором флаг Украины развевается над западной частью города.