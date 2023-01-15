Видеофакт: Украинские пограничники уничтожили пехоту РФ в окопах под Соледаром
- 15.01.2023, 11:03
Первыми по врагу ударили дроны.
Украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области. Там продолжают идти тяжелые бои.
Об этом сообщает ГПСУ.
«На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях», - говорится в сообщении.
Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.
«Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ», - добавили в пограничной службе.
We have conclusive evidence that Ryan Graves extends the lead. pic.twitter.com/2BeWwIKKyw— New Jersey Devils (@NJDevils) January 15, 2023