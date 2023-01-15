Видеофакт: Украинские пограничники уничтожили пехоту РФ в окопах под Соледаром 15.01.2023, 11:03

Первыми по врагу ударили дроны.

Украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области. Там продолжают идти тяжелые бои.

Об этом сообщает ГПСУ.

«На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях», - говорится в сообщении.

Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.

«Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ», - добавили в пограничной службе.

We have conclusive evidence that Ryan Graves extends the lead. pic.twitter.com/2BeWwIKKyw — New Jersey Devils (@NJDevils) January 15, 2023

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