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Видеофакт: Украинские пограничники уничтожили пехоту РФ в окопах под Соледаром

  • 15.01.2023, 11:03
Видеофакт: Украинские пограничники уничтожили пехоту РФ в окопах под Соледаром

Первыми по врагу ударили дроны.

Украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области. Там продолжают идти тяжелые бои.

Об этом сообщает ГПСУ.

«На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях», - говорится в сообщении.

Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.

«Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ», - добавили в пограничной службе.

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