Авиаэксперт: С вероятностью 99% Россия обстреляла Киев с территории Беларуси 15.01.2023, 16:35

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Есть подозрение, что это были иранские ракеты.

Ударившие 14 января по Киеву ракеты летели из Беларуси, почти на 100% уверен Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

«Интересно, откуда они стреляли этими ракетами. Потому что если они стреляли ракетами с дальностью 200 км с российской территории, даже с места, где сходятся границы Украины, России и Беларуси, они бы все равно не могли долететь до Голосеевского и Дарницкого районов, где они упали. То есть обстрел велся с территории Беларуси, и это на 99%», — отметил в эфире Radio NV Романенко.

Столицу, по словам эксперта, могли обстрелять из ЗРК С-300, С-400:

«Для Киева это первый налет зенитными ракетами. <...> По Киеву использовали более дальнобойные ракеты, если действительно это зенитные ракеты, летевшие по баллистической траектории. <...> Это ракеты 48Н6, которые не только более дальнобойны, но и несут более тяжелую боеголовку».

Также он добавил: у него закрадывается подозрение, что Россия впервые могла использовать против Украины иранские ракеты.

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