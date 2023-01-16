Россия потребовала все трубопроводы Казахстана и Узбекистана в обмен на «газовый союз» 5 16.01.2023, 22:03

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Требование не поддержали ни Астана, ни Ташкент.

Россия пыталась заполучить газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана под предлогом «газового союза» с этими странами, пишет «Газета.uz» со ссылкой на ряд источников.

По их словам, изначально Москва предлагала поставлять свой газ в реверсном порядке через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр». «Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании „Газпром“ по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании „Казакгаз“, которая не согласилась на такие условия», — отмечает издание.

Источники утверждают, что помимо этого Россия требовала «уступить права по экспорту газа в Китай», то есть «Газпром» должен был стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд». В декабре оба этих условия «удалось снять» в результате двусторонних переговоров.

При этом страны договорились провести дополнительные встречи для оценки технической возможности поставок газа. Однако собеседники считают ее маловероятной, поскольку масштаб необходимых работ требует значительных объемов финансирования.

С предложением создать «газовый союз» выступил президент РФ Владимир Путин после того, как страна лишилась европейского рынка из-за войны в Украине. Идея заключалась в том, чтобы нарастить поставки российского газа в Китай — через территорию центральноазиатских республик бывшего СССР. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия видит «большие возможности» в союзе с центральноазиатскими странами, поскольку у нее, Казахстана, Узбекистана «еще с советских времен фактически единая газотранспортная система».

Однако предложение не поддержали ни Астана, ни Ташкент. Власти Казахстана увидели в проекте «санкционные риски» и попытки использовать территорию страны для обхода западных ограничений. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил прямым тестом, что Россия поставила ряд политических условий в обмен на «газовый союз», отметив, что республика на это «никогда не согласится». Он добавил, что покупать топливо Узбекистан будет лишь при выгодных ценах и условиях контракта.

После этого в Кремле поспешили опровергнуть, что Москва пыталась манипулировать своими потенциальными партнерами. Как уверял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, союз не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия — речь идет о координации действий в коммерческих интересах всех трех государств.

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