Что задумал Герасимов: анализ офицера армии Израиля 7 17.01.2023, 16:11

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Игаль Левин

Пока в Украине пользуются Starlink — глава оккупационной группировки РФ запрещает современную технику.

Не прошло и недели с назначения Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в Украине, как генерал уже отметился скандальными решениями. Российское командование фактически запретило использовать современную технику (телефоны и планшеты), что делает невозможным применение дронов для артиллерии и разведки.

Кроме того, от военных РФ потребовали сбрить бороды. Что такие решения говорят о Герасимове и российской армии в целом? Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному аналитику и офицеру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалю Левину.

— Скажу сразу, невозможно представить, чтобы Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины — прим. Chartre97.org) принял бы такие решения. Во многом наша связь обусловлена нестандартными и нештатными средствами связи. Классика — это Starlink. Это не часть структуры ВСУ, но Starlink оказывает огромную помощь в планировании операций, коммуникации, связи между подразделениями.

Говоря о том, почему Герасимов в текущей ситуации отдал такие приказы, офицер армии Израиля выделил несколько основных причин:

— Во-первых, он хочет полностью сосредоточить все под управлением Минобороны РФ и своим как начальника Генштаба и командующего оккупационной группировкой в Украине. Его цель, чтобы не было вольницы «вагнеровцев» и других непонятных около частных военных компаний. В общем, чтобы все эти квазимилитарные формирования были подчинены ему.

Мне кажется, что это первая ступенька, он будет максимально ставить «вагнеровцев» на место и Евгения Пригожина (основатель ЧВК «Вагнера» — прим. Charter97.org) в том числе.

Во-вторых, он советский генерал, который учился по лекалам СССР. Он не может представить войну по-другому, просто не понимает современную, сетецентрическую войну, где передача информации и обмен данных происходят с колоссальной скоростью.

Да, возможно, он понимает, что советские системы устаревшие, а современные — более адекватные, но он просто их не знает. Он пытается организовать оккупационные войска России на территории Украины по тем лекалам, правилам, нормам, стандартам, которые он изучал.

Игаль Левин считает, что Герасимов пытается заставить эффективно работать устаревшую советскую систему, сторонясь ноу-хау, быстрого обмена данных, командования управлением в смартфоне.

— К примеру, у украинских артиллеристов, да и не только, есть система «Крапива». В отличие от РФ, у нас современные системы 21-го века.

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