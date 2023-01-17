Работников «Гомсельмаша» отправили ремонтировать и красить военную технику РФ 1 17.01.2023, 22:14

Технику привезли с фронтов в Украине.

Гомельский радиозавод сейчас ремонтирует российскую военную технику, которая пришла разбитой с фронтов в Украине. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на собственные источники.

Несколько дней назад местное телевидение сообщило, что радиозавод присоединили к холдингу «Гомсельмаш». Говорилось, что холдинг наращивает объемы производства «в том числе благодаря белорусско-российскому проекту по импортозамещению». Какой именно это проект, в телесюжете не уточняли.

Источники говорят, что речь идет о ремонте военной техники: «В частности, сейчас ездят работники «Гомсельмаша» в командировки на радиозавод и красят там пушки и военную технику. Сам радиозавод еще два-три года назад был полностью труп, за три последних года сократили персонал с 550 до 160 человек, распродавали имущество. Сейчас у них какой-то секретный белорусско-российский проект, нетрудно догадаться, какой».

Другой источник сообщает, что подземные цеха радиозавода сейчас заняты военными: «Там есть закрытые подземные цеха. Там сейчас только военные, гражданских туда и не допускают. Военные заезжают туда на своей технике, причем без досмотра».

На сайте радиозавода сообщается, что там производятся комплекты запасных частей и оборудования к пушкам-гаубицам «Хитин», самоходной гаубице «Акация» и пушкам «Гиацинт-Б». Кроме того, на заводе делают капитальный ремонт и модернизацию зенитно-ракетных комплексов С-300В, «Стрела-10М», «Бук», радиолокационных станций «Небо», автоматического миномета «Василек» и других, ремонтируют и модернизируют военную технику.

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