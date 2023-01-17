Послание «русскому военному кораблю» назвали фразой 2022 года в Литве 3 17.01.2023, 23:06

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Фраза была произнесена защитником острова Змеиный.

Фразой 2022 года в Литве признали обращение украинских защитников острова Змеиный, в котором они указали направление российскому военному кораблю в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает LRT.

«»емногочисленные, но очень сильные, эмоциональные и важные слова пограничников вдохновили и украинский народ, и весь свободный мир всех, от седовласых бабушек до военных и мировых лидеров», - прокомментировал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

Он добавил, что в дипломатии обычно выбирают более умеренные фразы, но в некоторых исключительных случаях нужны такие сильные, эффектные слова.

Государственная пограничная служба Украины в свою очередь выразила благодарность партнерам и друзьям из Литвы за поддержку.

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