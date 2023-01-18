«Вся рука в следах»: появились новые доказательства болезни Путина 18.01.2023, 9:07

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Данные опубликовали спецслужбы Дании и Британии.

Российский диктатор Владимир Путин пытается скрыть то, что он серьезно болен. Эта болезнь влияет даже на его решения, которые касаются войны против Украины. Об этом заявили сотрудники спецслужб Дании и Великобритании, сообщает CNBC.

У Путина хроническая боль, которая связана с онкологическими заболеваниями. Диктатор может принимать соответствующие препараты для лечения рака, которые могли вызвать у него психические нарушения, манию величия, а также затуманенные суждения о войне. Во всем этом убежден офицер датской разведслужбы Йоаким.

По данным британского шпиона Кристофера Стила, Путина постоянно сопровождает бригада медиков, так как его состояние существенно ухудшается.

На это все указывает и то, что Путин постоянно потирает тыльную сторону правой руки и прикрывает ее левой. Вероятно, именно в право ладонь ему вводят препараты через капельницы. В таком случае диктатор может прятать следы от иглы.

К тому же СМИ заметили, что «директор РФ» часто сжимает рукой край стола или ручки кресла. При этом он подергивает ногой да еще и постоянно кашляет.

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