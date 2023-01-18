Григорий Месежников: Российская Федерация потеряла право на существование 18.01.2023, 11:11

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Григорий Месежников

Ее легитимность близка к нулю.

Почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных Atlantic Council, считает, что Россию в ближайшие годы ждет распад или превращение в несостоятельное государство (failed state). Насколько это вероятный сценарий? Подобного мнения придерживается и аналитик Hudson Institute Люк Коффи.

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к словацкому политологу и президенту Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорию Месежникову:

— Если под термином «несостоятельное государство» мы подразумеваем страну, неспособную адекватным образом вести себя на международной арене, выполнять свои обязательства и иметь нормальные отношения с соседями, то Россия уже стала государством-изгоем. Она уже, по сути дела, частично несостоятельное государство. Международное сообщество сейчас решает вопрос, что делать с ним и каким образом сосуществовать с таким государством.

Честно говоря, я не уверен, что Россию ждет распад. Хотя, это было бы избавлением мира от больших рисков и опасности, прежде всего — экспансионистской и агрессивной политики этой страны. Понятно, что если РФ вдруг действительно распадется, то ее составные части будут заниматься собственными проблемами и будут менее агрессивны.

Мне кажется, однако, что российская история дает очень часто примеры, когда центростремительные тенденции превалируют. Думаю, что даже возможное военное поражение России вряд ли приведет к ее прямому распаду. Хотя подчеркну, что это был бы самый желательный вариант развития событий. Тем не менее, определить пока силы, которые именно такой сценарий реализуют, мне очень сложно. Может быть, это какие-то части национальных элит отдельных республик, но и то, по всей видимости, не всех.

Можно ожидать, что кое-что отделится, но мне трудно представить, что на месте нынешней РФ образуются многочисленные самостоятельные, жизнеспособные государства с нормальными отношениями между собой и международным сообществом. Однако я понимаю, почему появляются такие прогнозы.

Я считаю, что государство под названием Российская Федерация потеряло право на существование. Его легитимность близка к нулю, ведь, как я уже сказал, в международных отношениях это государство-изгой, агрессивный актор, который ставит под угрозу существование всего человечества.

После Второй мировой войны нацистская Германия как государство была уничтожена и возникли другие государственные образования (сегодня Германия единое государство), Третий рейх перестал существовать. Мне кажется, что РФ после того, что она сейчас совершает и после того, как потерпит поражение, должна перестать существовать. На территории РФ должно возникнуть какое-то другое государство, но у меня конкретного представления, что это будет за государство, нет. Так далеко мое воображение не идет.

— Насколько в России сильны спящие сепаратистские настроения? Какие самые горячие точки?

— Северный Кавказ. Причем, те республики, в которых коренное население превалирует. Это Чечня, Дагестан, может быть — Ингушетия. Многое зависит от соотношения русского или русскоязычного населения и населения коренного. Я исхожу из того, что это может быть предлогом для потенциально агрессивных сил в самой России. Даже не обязательно таких экспансионистских сил, как настоящий кремлевский режим, просто они не захотят отпускать эти республики в силу того, что там имеется русскоязычное население, которое необходимо «защищать».

Речь может идти прежде всего о республиках Северного Кавказа, потому что они находятся на периметре внешней границы с РФ. Им будет легче выйти. Есть Татарстан и Башкортостан, где довольно многочисленное русское и русскоязычное население, они экономически были бы более состоятельными, но в качестве внутренних анклавов их отделение маловероятно.

Даже если будет принята правовая норма, которая позволит национальным объединениям осуществить самоопределение, то трудно себе представить, чтобы во внутренней территории РФ может возникнуть что-то абсолютно независимое. Есть еще Тува и Бурятии. Хотя, видите, буряты принимают активное участие в войне в Украине, судя по всему они сильно идентифицированы с нынешним российским государством и оппозиции национальной там пока не видно.

Хочу подчеркнуть, что я не являюсь инсайдером, у меня нет информации о подлинном состоянии дел в национальных республиках. Я рассуждаю о том, что могло бы произойти, пользуясь географическими, экономическими и демографическими вводными. Каким образом все это будет решаться политически, честно говоря, мне не совсем понятно. Хотя, еще раз подчеркну, что преодолеть империализм, который характерен для единого централизованного российского государства было бы легче, если бы оно перестало существовать в его теперешних формах.

— Могут ли этой ситуацией воспользоваться Китай и Турция, у которой также есть интересы в тюркских регионах РФ?

— С географический точки зрения, скорее могу себе представить активность Китая в каких-то областях Сибири, на территориях, прилегающих к Китаю. Экономическая экспансия осуществляется уже сейчас. Очевидно, что Пекину выгодно, если Россия будет ослабленным государством, даже если она останется в тех же границах как сейчас. Со слабой Россией Китаю гораздо легче справиться в разных ситуациях.

Что же касается Турции и республик Поволжья, то там если и есть какое-то влияние, то это скорее влияние культурное. На самом деле, мне трудно представить, какое иное влияние могла бы оказывать Турция в глубине российской территории, в Поволжье.

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