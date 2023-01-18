В Украине уничтожили командира российских шпионов 18.01.2023, 11:46

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Вместе с ним ликвидирована группа вражеских офицеров.

В Украине ликвидированы ряд российских офицеров, один из них командовал группой шпионов.

Уничтожены, в том числе три лейтенанта, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»). По его данным, также ликвидирован майор полиции Александр Апешин.

«Успешно демобилизированы: старший лейтенант Владимир Никитин; командир группы разведбата лейтенант Александр Мошкин; лейтенант Иван Бабин», - поделился «Штирлиц».

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