Чем может быть болен Путин? 15 18.01.2023, 14:06

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Рак, Паркинсон и «затуманенное сознание».

Информация о состоянии здоровья Путина является настоящей государственной тайной в России. В последнее время сообщения о серьезных заболеваниях главы Кремля появляются не только в таблоидах, но и озвучиваются представителями западных разведок.

Чем может быть болен Путин? Сайт Charter97.org попытался собрать информацию о состоянии здоровья главы Кремля.

Рак

Самая популярный «диагноз», который ставят Путину, это онкология. Представители спецслужб Дании и Великобритании озвучивали мнение, что Путин страдает от болей, которые связаны с раком.

«Диктатор может принимать соответствующие препараты для лечения рака, которые могли вызвать у него психические нарушения, манию величия, а также затуманенные суждения о войне», — говорил в интервью CNBC офицер датской разведслужбы.

Разведка Дании считает, что одутловатое лицо Путина— «еще один побочный эффект» гормонального лечения, которое применяется при онкологии.

Подобную версию высказывал врач-невролог Александра Щебет. Она заявила, что глава Кремля принимает гормональные препараты, среди них — кортикостероиды.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что Путин болен раком. В интервью ABC News он говорил, что глава Кремля болен уже очень давно. Также глава украинской разведки выразил мнение, что Путин скоро умрет.

Российский политолог Валерий Соловей заявляет что у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы, в протокол лечения входят стероиды и инъекции с обезболивающим. Также глава Кремля, по словам Соловья, страдает от рака простаты.

Об онкологии у главы Кремля много пишут британские таблоиды The Sun, Daily Express, Daily Mirror. Они ссылаются на приступы кашля, тошноты, потерю аппетита, потери веса – «минус» 18 килограммов, которые могут быть признаками онкологии.

В июне 2022 года появилась информация, что Путин перенес операцию, связанную с онкологией. Ее якобы делали медики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.

Болезнь Паркинсона

Западные таблоиды также пишут, что глава Кремля может быть болен болезнью Паркинсона.

В электронном письме, отправленном британскому таблоиду The Sun, источник из российских спецслужб сообщил, что у Путина болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует.

Журналисты крупного индийского новостного сайта Latestly писали, что именно из-за этого диагноза Путин меньше появляется на публике и часто использует двойников.

Индийское СМИ уверено, что у Путина сильные головные боли на фоне болезни Паркинсона.

Источник издания утверждает, что на новом открытии Крымского моста после ремонтных работ был не Путин, а его двойник. Он же посетил Тулу, где состоялась встреча с губернатором региона.

В пользу версии о болезни Паркинсона говорят странные движения Путина и положения частей его тела. Ноги кремлевского диктатора буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Некоторые западные таблоиды пишут, что у российского диктатора не двигается правая рука.

Падение с лестницы

В декабре 2022 года западные таблоиды писали, что Путин упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Ситуацию сопровождал неловкий инцидент.

Daily Mail и New York Post писали, что Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

Трое силовиков помогли диктатору добраться до ближайшего дивана и вызвали дежурящих врачей в резиденции.

Позднее таблоиды писали, что главе Кремля понадобилась экстренная операция на толстой кишке.

Отмена ряда мероприятий и странные меры безопасности

Отмены публичных мероприятий только подогревают слухи о том, что здоровье главы Кремля ухудшается. В декабре 2022 года Путин отменил ежегодную большую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.

После начала войны также появилось много слухов о «бункерах Путина» на Урале или Алтае, откуда он якобы руководит войной. В них глава Кремля якобы прячется от внешнего мира, так как боится заразиться.

Весь мир облетели кадры Путина в пустом храме на Рождество. Несколько экспертов высказывали мнение, что иммунитет главы Кремля настолько ослаблен, что он боится любой инфекции.

Настоящим мемом стал длинный стол Путина, который он использовал при встречах с европейскими лидерами. Впервые длинный стол Путина появился в СМИ 1 февраля, когда глава Кремля встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

7 февраля в Москву пожаловал президент Франции Эмманюэль Макрон. Встреча также проходила за длинным столом.

Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что французский президент отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным.

Так болен ли Путин?

Точный ответ на этот вопрос невозможно дать. Диктаторы тщательно прячут информацию о своем здоровье, а зачастую и факт смерти становится известным не сразу (правитель Узбекистана Ислам Каримов «умирал» целую неделю).

В демократических странах информация о здоровье президентов — открытая информация. В США, к примеру, главы государства проходят ежегодную оценку здоровья. Ее результаты публикуют и каждый желающий может с ними ознакомиться.

Также бытует мнение, что слухи об ухудшающемся здоровье Путина могут быть выгодны самому российскому правителю. Якобы проблема кремлевского диктатора сама решится с его смертью, а Запад и россияне ничего не должны предпринимать.

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