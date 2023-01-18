За Соледар продолжаются интенсивные бои 1 18.01.2023, 17:20

1,170

ВСУ бьют по врагу артиллерией и авиацией.

Командир подразделения украинских разведчиков Terra Николай Волохов отметил, что за Соледар продолжаются интенсивные бои.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Епрессо».

«Я знаю, что Бахмут стоит и верю в то, что он будет стоять и дальше. Что касается Соледара, по информации которой я владею, бои там все еще продолжаются, бои продолжаются очень интенсивные. По своему опыту хочу сказать, что такого я еще не видел и не слышал. Постоянно идет стрелковый бой. Поражаем врага реактивной артиллерией и авиацией. Это самая жестокая война, которая была за все время», - подчеркнул Волохов.

Командир подразделения разведчиков Terra также добавил, что раньше враг воевал по старой советской тактике.

«Россияне пытаются скопировать нашу модель работы. Когда враг пришел на нашу землю, они воевали по старым советским книгам, их тактика была примитивна, без корректировки. Они надеялись на большое количество боеприпасов, что количество перейдет в качество. Сейчас они пытаются использовать коммерческие дроны, но вражеские точки запуска мы знаем и налаживаем систему поражения. Вскоре дела противника по поводу разведки ухудшатся», - подчеркнул Волохов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».