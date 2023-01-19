ВСУ из М777 разгромили семь российских БМП 19.01.2023, 8:43

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Появилось видео мощных ударов натовской гаубицы по врагу.

Войска РФ на Запорожском направлении понесли тяжелые потери. ВСУ натовской гаубицей М777 накрыли скопление российской бронетехники в районе села Водяного.

Кадры обнародовал в Telegram украинский военный, командир группы Vendetta с позывным «Моджахед» Даниил Лящук.

59-я бригада ВСУ получила разведданные о скоплении российской военной техники. Было принято решение о нанесении удара. Итогом стало уничтожение 7 боевых машин пехоты ВС РФ, которые россияне, на радость ВСУ, разместили друг возле друга.

«Моджахед» показал на видео, как заряжал М777 для выстрела. Он отметил, что это возмездие российским оккупантами за Днепр - ракетный удар по многоэтажке, при котором погибли более 45 гражданских.

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