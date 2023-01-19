Российскую армию захлестнула волна нападений на командиров 19.01.2023, 8:59

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фото: reuters

Насильно мобилизованные превратились в «обезьяну с гранатой».

Пытаясь мотивировать россиян на борьбу против Украины, Кремль добился своеобразного результата: диванные Z-«патриоты» оголтело воюют исключительно в соцсетях, а вот отправляться в Украину готовы немногие. Оно и понятно: большие потери армии РФ уже невозможно утаить. Сегодня насильно мобилизованные россияне стали эдакой «обезьяной с гранатой», которые лупят по своим. И таких случае уже немало, пишет obozrevatel.com.

Страх как спусковой крючок

Нападения на командиров в армии России – новый тренд. И, судя по всему, это надолго. Обозленные дедовщиной, тупостью командования и дурными приказами мобилизованные россияне начали «поднимать голову». Но самый главный фактор раздражения и страха для них – война с Украиной.

Попытки министерства обороны РФ скрыть потери не увенчались успехом. Сколько угодно можно говорить о ложных данных противника, но факт налицо: в социальных сетях полно фото- и видеосвидетельств, как тысячи российских военнослужащих планомерно превращаются в «груз 200».

Ожесточенные бои в районе того же Бахмута, куда оккупационное командование стягивает новые партии «пушечного мяса», приводят в ужас российских «мобиков». И это объяснимо: без нормального снаряжения, оружия и подготовки выжить на войне та еще задача. Опыт показывает – практически невыполнимая.

Именно Донбасс стал местом первых случаев нападения мобилизованных россиян на командиров. «Только за последнюю неделю двое были ликвидированы своими же солдатами. В условиях боевых действий, когда сдают нервы, российские мобилизованные нашли такой выход, чтобы самим остаться в живых», – говорит собеседник издания в украинской разведке.

Однако, по его мнению, непосредственно на фронте это не играет особой роли: «Проще сдаться в плен, в этом случае жизнь будет точно гарантирована».

Россию лихорадит

Нападения на командиров происходят и на территории Российской Федерации.

В Челябинской области мобилизованный старший сержант и вовсе забил своего командира до смерти. Это произошло в купе штабного вагона военного эшелона на станции Мисяш.

Сейчас Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца, а вообще «мобику» грозит от 5 до 15 лет лишения свободы,

Еще один мобилизованный россиянин, который напал на командира, готовится отправиться в колонию строго режима на пять с половиной лет. Такое решение принял Одинцовский гарнизонный военный суд в отношении Александра Лешкова.

Конфликт произошел во время строевого смотра. Лешков обратился к старшим по званию и заявил об отвратительном обеспечении, а также о низком уровне огневой подготовки. Но подполковник только издевательски улыбнулся и тогда мобилизованный ударил его в грудь.

В итоге «мобика» признали виновным в «совершении насильственных действий в отношении начальника, совершенных во время мобилизации» (часть 3 статьи 334 УК РФ). Приговор россиянин уже обжаловал, правда в то, что его признают невиновным, не верит никто. Наоборот: военная прокуратура требует более жесткое наказание.

Нервно воспринимают россияне и вручение повесток. В Якутске потенциальные «смертники» избили военкома и силовиков, пришедших в одно из развлекательных заведений. Они намеревались вручать повестки отдыхавшей в заведении молодежи, однако подвыпившие россияне свое нежелание идти умирать на войне в Украине донесли до людей в погонах с помощью кулаков.

В социальных сетях обозленные россияне приводят и другие случаи подобных незаконных облав. Причем, по словам местных журналистов, на вопрос об отношении к мобилизации им прямо в лицо заявили: «Воевать с Украиной будет только идиот».

До настоящих бунтов в армии России еще далеко, однако одиночных фактов неподчинения и нападений уже немало. И чем больше российских солдат вернется домой в цинковых гробах, тем больше эта цифра будет расти.

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