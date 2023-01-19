«Я приму это с гордостью»: мощное выступление Дарьи Лосик в суде 5 19.01.2023, 9:16

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Дарья Лосик

Прокурор запросила для политзаключенной два года колонии.

Правозащитники «Весны» узнали, что говорила на суде Дарья Лосик, жена политзаключенного журналиста и блогера Игоря Лосика, осужденного на 15 лет усиленного режима.

На вопрос суда, как Дарья относится ко всему происходящему, она ответила:

«Если меня хотели наказать, я приму это с честью. Но вместе со мной наказали мою семью, включая мою маленькую дочь».

«Да, я не отрицаю то, в чем меня обвиняют. Но прошу понять, что последние два года были очень тяжелыми в моей жизни. И теперь мне больно осознавать, что моя дочь идет в сад или на прогулку не со мной, делится своими переживаниями тоже не со мной. Лично я никакого вреда никому не нанесла. Очень прошу суд учесть этот факт при вынесении приговора.

Готова понести наказание, если я заслуживаю его. Но мне бы очень хотелось, чтобы оно не помешало моей дочке в ближайшее время увидеть меня и сказать: «Мама, ты смешная, я тебя очень люблю», — сказала Дарья.

Прокурор запросила для Дарьи два года колонии.

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.

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