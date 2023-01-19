Дарья Лосик незаконно осуждена на два года колонии

Дарья Лосик незаконно осуждена на два года колонии1
- 19.01.2023, 12:43
- 1,350
Приговор вынес судья Николай Григорович.
Брестский областной суд вынес незаконный приговор политзаключенной Дарье Лосик, жене политзаключенного Игоря Лосика. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Судья Николай Григорович поддержала предложение прокурора.
Дарью Лосик судили по ч.1 ст. 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»).
Согласно материалам дела, Дарья дала интервью «Белсату».
У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.
Ранее сайт Charter97.org приводил мощное выступление Дарьи Лосик в суде.