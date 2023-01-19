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Дарья Лосик незаконно осуждена на два года колонии

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  • 19.01.2023, 12:43
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Дарья Лосик незаконно осуждена на два года колонии
Дарья Лосик

Приговор вынес судья Николай Григорович.

Брестский областной суд вынес незаконный приговор политзаключенной Дарье Лосик, жене политзаключенного Игоря Лосика. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судья Николай Григорович поддержала предложение прокурора.

Дарью Лосик судили по ч.1 ст. 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»).

Согласно материалам дела, Дарья дала интервью «Белсату».

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.

Ранее сайт Charter97.org приводил мощное выступление Дарьи Лосик в суде.

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