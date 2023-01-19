Дарья Лосик незаконно осуждена на два года колонии 1 19.01.2023, 12:43

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Дарья Лосик

Приговор вынес судья Николай Григорович.

Брестский областной суд вынес незаконный приговор политзаключенной Дарье Лосик, жене политзаключенного Игоря Лосика. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судья Николай Григорович поддержала предложение прокурора.

Дарью Лосик судили по ч.1 ст. 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»).

Согласно материалам дела, Дарья дала интервью «Белсату».

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.

Ранее сайт Charter97.org приводил мощное выступление Дарьи Лосик в суде.

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