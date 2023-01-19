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У МиГ-31К над Молодечно загорелся двигатель

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  • 19.01.2023, 13:42
  • 21,212
У МиГ-31К над Молодечно загорелся двигатель
иллюстрационное фото

В городе слышали звук взрыва.

Сайт Charter97.org сообщал о мощном звуке взрыва в Молодечно. Мониторинговые группы пишут, что речь идет о помпаже двигателя самолета МиГ-31К.

У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.

Как писал сайт Charter97.org, во многих населенных пунктах Беларуси был слышен звук взрыва.

«Хлопок», как нам известно, слышали в Мяделе, Ушачах, Щарковщине, Вилейке и Столбцах.

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