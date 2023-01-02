ВСУ разнесли базу в Макеевке: уничтожены 400 оккупантов 2.01.2023, 0:39

В новогоднюю ночь HIMARS ударили по ПТУ, где находились российские военные.

ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января разгромили базу оккупантов, которая находилась в здании ПТУ в Макеевке. HIMARSы прилетели прямо в здание, где собрались сотни вражеских солдат. «Стратком» cообщает о гибели 400 оккупантов, еще 300 получили ранения.

Местные жители сообщают, что удар по оккупанта был нанесен в новогоднюю ночь.

«В ПТУ находилось огромное количество личного состава понаехавших россиян. И убили их ровно в 00:00. Мой инсайдер сидел за столом и ровно в «куранты» вылетели стекла в доме. Счастливый друг позвонил утром. Говорит, без стекол, но с прекрасным настроением», - сообщает пользователь соцсети.

Другие пользователи соцсетей подтвердили «прилеты» и говорят, что их было всего три — в 23:57, 23:59 и 00:00 часов.

Также местные жители утверждают, что вся местность вокруг учебного заведения была усеяна трупами, их вывозили как минимум с ночи до обеда. Сообщается, что после «прилетов» начали детонировать российские боеприпасы.

«Был в больнице, везли раненых пачками. Один из солдат говорил: «Из 600, дай Бог, 100 осталось». Утром ехал, еще доставали из-под завалов тела. В подвале был склад БК», - пишет местный житель.

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