Раздались взрывы на авиабазе в Воронеже, где находятся российские СУ-34
- 2.01.2023, 8:22
- 2,128
С аэродрома «Балтимор» взлетали бомбардировщики, наносившие удары по Украине.
В ночь на 2 января в российском Воронеже прогремели два мощных взрыва.
Об этом пишут местные жители в пабликах соцсетей.
Как сообщает liga.net, очевидцы выкладывают первые ролики с уличных камер наблюдения и фото зарева на горизонте.
«Сирена воздушной тревоги со стороны аэродрома», — сообщают россияне в соцсетях.
Сообщения местных россиян:
До ближайшей точки на территории Украины от Воронежа, как пишет издание, около 180 км по прямой:
Сообщается, что в Советском районе города расположен военный аэродром Балтимор с бомбардировщиками Су-34: он используется оккупанами для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Ранее сайт Charter97.org писал, что на российском аэродроме в Энгельсе произошел мощный взрыв.