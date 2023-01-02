Раздались взрывы на авиабазе в Воронеже, где находятся российские СУ-34 2.01.2023, 8:22

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С аэродрома «Балтимор» взлетали бомбардировщики, наносившие удары по Украине.

В ночь на 2 января в российском Воронеже прогремели два мощных взрыва.

Об этом пишут местные жители в пабликах соцсетей.

Как сообщает liga.net, очевидцы выкладывают первые ролики с уличных камер наблюдения и фото зарева на горизонте.

«Сирена воздушной тревоги со стороны аэродрома», — сообщают россияне в соцсетях.

Сообщения местных россиян:

До ближайшей точки на территории Украины от Воронежа, как пишет издание, около 180 км по прямой:

Сообщается, что в Советском районе города расположен военный аэродром Балтимор с бомбардировщиками Су-34: он используется оккупанами для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Ранее сайт Charter97.org писал, что на российском аэродроме в Энгельсе произошел мощный взрыв.

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