Сотни погибших и паника пропагандистов: что известно об ударе ВСУ по Макеевке 2.01.2023, 13:44

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«Новогодний подарок» для российских оккупантов.

В ночь на 1 января украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19 в оккупированной Макеевке.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишет Стратком ВСУ, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Сайт Charter97.org собрал все, что известно о результативном ударе ВСУ на данный момент.

Три командира и удар под куранты

Блогер Фашик Донецкий пишет, что ВСУ «попали куда надо»: «Санта зашел с пакетами — порядка 350-400 трупов. Более трехсот раненых. Уничтожено три высопоставленных командира из РФ».

Многие погибли под завалами. По его данным, уничтоженные мобилизованные были из Самары. Их собирались бросить в наступление 1-2 января.

Со слов местных жителей, в 13:00 оккупанты все еще продолжали вывозить трупы уничтоженных мобилизованных. «Перекрыто все. Фотографировать запрещают. Трупы просто на улице валялись. С утра видел. Там, где туберкулезка, на тротуаре лежал», — комментируют горожане.

Экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин подтверждает информацию об огромных потерях российских оккупантов:

— Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки.

По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами).

В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры «200-х» имеются, но я их не стану озвучивать).

Близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA пишет, что удар пришелся, когда военные сели за праздничный стол. Также о самом факте удара по зданию ПТУ в Макеевке сообщил и замминистра информации «ДНР» Безсонов.

Паника пропагандистов и суд над Шойгу

Российские военкоры впали в истерику после ликвидации базы оккупантов.

«Прилетело в ПТУ из HIMARSa. В здание квартировались мобизованные.

Существенное кол-во убитых и раненых. Вечером завалы еще разбирали.

После ударов по крупным складам боеприпасов и ГСМ, склады начали рассредотачивать, чтобы избежать большой потери мат.части в случае ударов. Это принесло свои результаты и результативных ударов по крупным складам у противника стало в разы меньше.

Некомпетентность и неспособность воспринимать опыт войны продолжают оставаться серьезной проблемой», — пишет один из крупнейших российских пабликов, посвященных войне в Украине.

«Зачем врагу предоставили возможность сделать нам больно? Почему было принято решение о именно таком размещении личного состава? Кем было принято?» — призывает к поиску виновных еще один российский военкор.

«Сначала дебильные приказы военной бюрократии, не имеющие никакого отношения к боевой реальности, потом размещение личного состава всем скопом в здании, до которого дотянется даже ствольная арта», — сетует российский пропагандист.

Некоторые из пропагандистов и вовсе предлагают судить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Блогер «Zaставный» называет российского министра «врагом народа»:

— Позволить врагу задвухсотить ДЕСЯТКИ(?) за раз мобов в максимально тупом для размещения состава месте — все все знают уже, макеевское ПТУ, — это действительно просчет уровня трибунала с ВМН.

Но давайте я сейчас расскажу вам пример из сказок народов стран мира: высшее военное руководство сказочной страны Эр, а именно НГШ, министр обороны и почти все его замы — словно лишь каким-то чудом несменяемые за десять месяцев крайне безуспешной войны и за сотни предельно непрофессиональных решений, враги народа. Они сверхуспешны лишь в двух вещах: воровстве народных миллиардов и промышленном уничтожении народа страны Эр. За военные «заслуги» они войдут в историю лишь как кучка патентованных даунов.

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