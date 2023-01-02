В Москве облили краской символы войны, развязанной РФ в Украине 4 2.01.2023, 15:38

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Россиян призвали устраивать и другие акции неповиновения.

Накануне Нового года в центре Москвы активисты «Русского добровольческого корпуса» облили красной краской объект, установленный в честь войны против Украины.

Свои действия активисты снимали на камеру, сообщает телеграм-канал «РДК».

«Как мы уже неоднократно говорили, быть бойцом РДК можно и не находясь в Украине. В минувшие дни наш соратник напомнил о той кровавой жатве, которая идет в Украине. Один из самых известных арт-объектов Москвы, посвященный «СВО», светящиеся буквы Z V O – был окрашен в правильный цвет», – говорится в сообщении.

Также активисты призвали россиян устраивать и другие акции неповиновения, направленные против путинского режима.

На видео видно, как активист подходит к объекту и выплескивает на него красную краску, символизирующую кровь.

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, которые живут в Украине и других европейских странах. РДК находится в составе Интернационального Легиона сил Территориальной обороны Украины.

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