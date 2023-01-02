Минский рынок «Ждановичи» ожидают серьезные изменения 1 2.01.2023, 19:56

Это самый крупный торговый центр в Беларуси.

В Минске рынок «Ждановичи» и территория вокруг него изменятся. Об этом свидетельствует градостроительный проект детального планирования в жилом районе Лебяжий, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале.

Планируется реконструировать и улицу Тимирязева, а также Нарочанскую и Ратомскую, которые примыкают к ней. Всего собираются провести реконструкцию более 90 гектаров площадей – это участок, зажатый железной дорогой и МКАД.

Реализация проекта хотят растянуть до 2030 года. Первый же этап завершится до 2026-го.

Рынок «Ждановичи» находится в Центральном районе Минска. Это самый крупный торговый центр в Беларуси. Он состоит из нескольких торговых зон. Большую его часть занимают павильоны «Мир моды» – это ярмарка промышленных товаров. Есть там продовольственный рынок, радиомаркет, строительная выставка, ТРЦ «Град» и ряд других более мелких объектов.

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