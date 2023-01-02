В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов
- 2.01.2023, 22:44
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Россияне испугались новой атаки.
Вечером 2 января в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на местные паблики в Telegram, которые публикуяю фото и подробности от очевидцев.
Взрывы слышали и в Симферопольском районе:
«Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз».
Назначенный Россией так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, сбит беспилотник:
- В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме.
Тем временем местные в комментариях допытываются, что же стало причиной взрывов: «А кто стреляет? Америка?».