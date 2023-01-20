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WSJ: Грузия и Молдова могут освободить захваченные РФ территории

  • 20.01.2023, 11:15
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WSJ: Грузия и Молдова могут освободить захваченные РФ территории

Война против Украины значительно ослабила Кремль.

Война в Украине может привести к тому, что Грузия и Молдова попытаются вернуть свои аннексированные территории, считают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal.

По мнению специалистов, война РФ против Украины значительно ослабила Кремль.

И это может подтолкнуть Грузию попытаться вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию, а Молдову — убрать с карты существующее несколько десятилетий Приднестровье.

Косвенное подтверждение слабости РФ – ситуация в Нагорном Карабахе, где российские «миротворцы» «ходят на цыпочках», т.к. их страна не может позволить себе ввязаться в новый конфликт.

У России нет достаточных сил, чтобы бросить прямой вызов окрепнувшим Азербайджану или Турции. Ослабление позиций России происходит и в других странах.

Осенью 2022 года, к примеру, столкновения на границе произошли также между Кыргызстаном и Таджикистаном. Казахстан также отказался поддержать Россию после начала войны в Украине. Сейчас страна наращивает связи с Китаем и вскоре может выйти из орбиты влияния РФ.

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