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Российские «мобики» массово погибли на полигоне в Ульяновске

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  • 20.01.2023, 13:01
  • 7,196
Российские «мобики» массово погибли на полигоне в Ульяновске

До фронта не доехало около 30 человек.

Мобилизированные российские оккупанты несут огромные потери не только на поле боя, но и на полигонах.

Об этом стало известно из разговора российского оккупанта и его девушки. Соответствующее видео обнародовала украинская разведка.

«Говорят, что те, кто сейчас сидит в Ульяновске, что уж точно в январе едут менять нас. Это уж точно. Мы Мордва. У нас «300-е» есть и 2 «200-ых». А в Ульяновске – они нигде не были, ни в Украине, нигде – у них 30 «300-х», – рассказал оккупант.

По словам захватчика, на полигоне солдаты умирают из-за пьянок, замерзания от передозировки наркотиками и драк по пьяни.

«Вчера эти дострелялись. Первая рота наша. Гранаты бросали, просто, ну, по пьяни. Доприкалывались, 16 штук прилетело туда. Ну, они сдали, по ходу, свои позиции и туда прилетело», – подчеркнул оккупант.

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