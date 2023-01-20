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СМИ: Чехия и Словакия готовы отдать Украине свои танки Leopard

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  • 20.01.2023, 17:33
СМИ: Чехия и Словакия готовы отдать Украине свои танки Leopard

Ранее эти страны передали танки советского производства.

Словакия и Чехия готовы отдать Украине свои танки Leopard, которые они получили от Германии. Речь идет о почти 30 единицах тяжелой техники.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Добавляется, что эти страны уже передали украинской армии танки советского производства.

«Речь идет в целом о 30 танках Leopard, которые были приобретены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии», - отмечает издание.

Как известно, в рамках так называемого «кольцевого обмена» Германия заменила эти советские танки меньшим количеством Leopard 2A4. Согласно договоренности, Берлин должен был поставлять два танка за месяц. Первые единицы тяжелой техники Словакия и Чехия, вероятно, уже получили. Подготовка экипажа могла начаться в декабре.

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