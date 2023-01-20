Польша подготовит танковую бригаду для ВСУ 1 20.01.2023, 20:55

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На вооружении новой танковой бригады будут боевые машины пехоты и танки Т-72.

Польша планирует оперативно обучить танковую бригаду для Вооруженных сил Украины в качестве нового пакета военной поддержки. Об этом сказал вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи на базе Рамштайн, сообщается на сайте польского правительства в пятницу, 20 января.

«В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что к концу марта мы сможем вооружить и обучить украинских солдат в масштабе бригады», – сказал Блащак.

Он уточнил, что речь идет о танковой бригаде, на вооружении которой будут боевые машины пехоты и танки Т-72.

«Если добавить к этому контракт, заключенный с украинскими властями компанией Huta Stalowa Wola на поставку артиллерийских орудий Krab, то мы имеем дело с целостным проектом поддержки Украины», – отметил министр.

Глава Минобороны Польши также рассказал, что провел переговоры с представителями 15 стран, которые используют танки Leopard, которые в будущем могут быть переданы Украине в составе более широкой коалиции.

«Никаких решений по этому вопросу принято не было. У нас запланированы дальнейшие встречи. Наверное, теперь в формате видеоконференцсвязи. Я убежден, что это построение коалиции будет успешным, как и передача системы Patriot Украине», – резюмировал Блащак.

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