Глава Пентагона: США передают Украине дополнительные Avenger и NASAMS 20.01.2023, 23:39

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Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, которые войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллоид Остин, говорится на сайте Минобороны США.

«Наш новый пакет обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо», — сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что Украине будут переданы новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и восемь систем ПВО Avenger.

По его словам, пакет помощи также помогает удовлетворить потребность Украины в бронетехнике и боевых машинах. Помощь США включает:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).

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