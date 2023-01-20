Глава Пентагона: США передают Украине дополнительные Avenger и NASAMS
- 20.01.2023, 23:39
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Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.
США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, которые войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллоид Остин, говорится на сайте Минобороны США.
«Наш новый пакет обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо», — сказал Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что Украине будут переданы новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и восемь систем ПВО Avenger.
По его словам, пакет помощи также помогает удовлетворить потребность Украины в бронетехнике и боевых машинах. Помощь США включает:
59 боевых машин пехоты Bradley;
90 бронетранспортеров Stryker;
53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).