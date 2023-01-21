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ВСУ уничтожили новейшую российскую систему ПВО «С-400 Триумф»

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  • 21.01.2023, 8:39
  • 3,438
ВСУ уничтожили новейшую российскую систему ПВО «С-400 Триумф»

От комплекса в Запорожской области осталась груда металла.

Россия лишилась как минимум одного новейшего зенитного ракетного комплекса большой и средней дальности «С-400 Триумф». Снимки, на которых запечатлена уничтоженная российская система ПВО, публикует Telegram-канал «Украина 365».

Судя по кадрам, от комплекса осталась груда металла.

«По мере появления новых фотографий можно с уверенностью сказать, что российская армия лишилась одного из компонентов перспективной системы ПВО «С-400» с ракетами 5В55Р. Это первая подтвержденная боевая потеря С-400», - сообщают блогеры.

По предварительным данным, комплекс был уничтожен в районе населенного пункта Ильино в Запорожской области.

С-400 является универсальным зенитным ракетным комплексом, предназначенным для поражения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью запуска до 3500 км. Рыночная стоимость комплекса составляет около 650 млн долларов.

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