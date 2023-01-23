От «Киев за три дня» до комплексов ПВО на высотках Москвы 4 23.01.2023, 8:48

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Что изменилось почти за год войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину прошло уже почти 11 месяцев. Путин сделал ставку на блицкриг, однако легкого и быстрого продвижения российских войск не получилось, что уж говорить о взятии Киева. Не оправдался расчет и на то, что украинцы встретят оккупантов цветами – все получилось с точностью до наоборот: они с первого дня оказали жесткое сопротивление и помогали ВСУ. Ну а сегодня происходит то, чего год назад россияне не могли и представить: теперь они со страхом наблюдают за установкой комплексов ПВО на московских высотках, пишет «Обозреватель».

Факт гибели военнослужащих ВС РФ на территории Украины с самого начала тщательно замалчивался руководством российского минобороны, но факты – вещь упрямая. Уже в мае 2022 года, после всего трех месяцев боевых действий, потери оккупационных войск в Украине превысили 15 тыс. – столько погибло советских военных за девять лет войны в Афганистане.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения агрессор лишился уже более 120 тыс. своих военнослужащих. А по информации американской разведки, которая была озвучена на встрече в Рамштайне 20 января, потери России в Украине уже превысили более 188 тыс. человек – это и погибшие, и раненые. При этом сюда включены не только военнослужащие армии РФ, но и наемники-«вагнеровцы».

Гибнет много и мобилизованных россиян, которых президент РФ Владимир Путин обещал не отправлять в зону проведения «специальной военной операции». Но это обещание, как и многие другие, оказались ложью.

Поток гробов в Россию идет, не прекращаясь, однако это не сильно повлияло на настроения граждан РФ по отношению к агрессии против Украины.

«Почему россияне не требуют от своей власти прекращения войны – необъяснимо. Неужели они настолько зомбированы? Как может нормальная мать с радостью отправлять своего сына на войну в чужую страну? Нам этого действительно не понять», – говорит собеседник издания, офицер ВСУ.

По его словам, взятые еще весной в плен солдаты оккупационной армии были шокированы тем, что украинцы не нуждались ни в каком «освобождении». Более того, плевали в лицо оккупантам и сдавали их передвижения.

Но и сегодня некоторые военнослужащие армии РФ, оказавшись в плену, говорят о «засилье нацистов в Украине»: «Есть особо «идейные» – факт. И все же большинство прекрасно понимает, что тут на самом деле происходит. Наиболее адекватные, если можно так сказать, мобилизованные – это банковские сотрудники, айтишники, простые работяги и другие. Те, кого бросили в топку войны. Но все же они не отказались воевать – и в этом их главная ошибка».

Не сильно изменились за почти год полномасштабной войны и результаты социологических опросов, проведенных в России. Доверять им, конечно, можно с трудом, но все же тенденция очевидна. Подавляющее большинство россиян – 71% - поддерживают действия ВС РФ в Украине. Что касается мирных переговоров, то к этому склоняются 50% граждан страны-агрессора, однако их доля плавно снижается на протяжении последних двух месяцев.

Сторонники переговоров объясняют свое мнение желанием остановить гибель людей: «гибнут молодые пацаны», «слишком много жертв уже», «лучше плохой мир, чем хорошая война». А вот сторонники продолжения войны убеждены в том, что «начатое нужно довести до конца».

Украина же не изменила свою позицию: какой-либо разговор возможен только после полного вывода войск РФ с территории нашей страны.

Тем временем война уже пришла и на территорию России. То, чего еще год назад не могли представить граждане РФ, происходит на их глазах. Неизвестные беспилотники уничтожают базы нефтепродуктов и другие объекты, важные для вооруженных сил страны-агрессора. Причем такая ситуация не только в приграничных регионах России (где плюс ко всему уже создают отряды самообороны и устанавливают противотанковые заграждения), но и в глубоком тылу.

Например, неоднократно происходила «бавовна» на аэродроме стратегической авиации в городе Энгельс (Саратовская область РФ), откуда регулярно взлетают бомбардировщики и наносят удары по Украине. А это уже более 600 км от границы.

В возможность украинцев работать на таком расстоянии стало для россиян неприятным открытием, как и то, что возможности «родной ПВО» оказались сильно преувеличены. И то, что беспилотники беспроблемно пролетают приграничные регионы РФ, где действует особый режим, это четко показало. Так что сегодня это уже реальность.

Еще большим шоком для россиян стала установка комплексов противовоздушной обороны «Панцирь С-1» уже не просто на улице, на окраинах, но и на высотках в центре Москвы. Например, расчеты сегодня можно увидеть на крышах зданий минобороны РФ, ГУ МВД на Петровке и других.

То, что война бумерангом уже ударила по России, признают уже и там.

«Война в Украине в плане происходящего имеет явный эффект бумеранга. Вчера наши особо одарённые патриотизмом комментаторы смеются над «хох**чьей авиацией», а завтра сбивают нашу Су-шку. Вчера радуются российским «Гераням» /иранским «Шахидам», а завтра их «Стриж» беспрепятственно пролетает 500 км по России и бьёт в аэродром стратегической авиации. Патриоты ехидно спрашивают у х**лов, где их флот? Завтра они топят флагман флота крейсер «Москва». Так что всегда надо помнить, что хорошо смеётся тот, кто смеется последним», – такой вывод из происходящего сделал администратор одного из каналов «вагнеровцев» в Telegram.

Однако недооценивать противника не стоит и нам. Победные реляции, которыми любят сыпать некоторые украинские «комментаторы», не должны влиять на оценку действительности и существующие угрозы.

В то, что «война закончится завтра», а «Россия вот-вот исчезнет с лица земли» – это не реалии, а желание всех украинцев, однако путь к этому еще долог. Холодным душем (но таким необходимым) для многих стало интервью The Economist Главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он без прикрас, просто и доходчиво объяснил, что многое ее впереди, а агрессор не оставил планов взять в том числе и Киев.

Потому успокаиваться не то что рано, а просто нельзя. Даже когда тяжело, когда враг использует неприкрытый террор для уничтожения в том числе и гражданских, необходимо брать себя в руки и делать все для победы Сил обороны Украины.

Помогать Вооруженным силам, ГУР МО, СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе, воины которой так же, как и другие наши защитники, сейчас показывают настоящие примеры героизма в районе Бахмута, Помогать всем, чем только возможно – тем, кто приближает мирную жизнь.

Наши неустанные усилия, борьба, а также помощь союзников обязательно приведут к победе над Россией – перелом в войне может произойти уже этим летом.

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