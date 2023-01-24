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Профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла

  • 24.01.2023, 11:25
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Профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла

На передовую отправляют мобилизованных.

Профессиональные военные армии РФ пытаются всеми способами оставаться в тылу, в то время как на передовую бросают мобилизованных.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 24 января.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава российских оккупационных войск.

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