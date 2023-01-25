«Голос Америки»: США приняли решение о поставке танков «Абрамс» в Украину 2 25.01.2023, 11:25

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Официально об этом может быть объявлено уже сегодня.

США готовятся к официальному объявлению о поставке в Украину танков «М1 Абрамс» (M1 Abrams) американского производства. Эту информацию во вторник в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» подтвердил представитель администрации Джо Байдена.

Вероятнее всего, танки будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а это означает, что они будут взяты не из арсенала Пентагона, добавил источник.

Два источника в администрации также сообщили об этом агентству «Рейтер». Решение было принято всего через несколько дней после того, как Вашингтон возразил против отправки «Абрамсов», несмотря на просьбы Киева и давление, оказанное на Берлин, с требованием отправить в Украину боевые танки «Леопард» немецкого производства.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в ближайшие месяцы США могут поставить около 30 танков «Абрамс».

Официальные лица, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, заявили, что объявление может быть сделано уже в среду, 25 января.

Источники «Рейтер» также сказали, что «Абрамсы», скорее всего, будут приобретены через фонд USAI.

Один из источников сказал, что администрация Байдена могла бы использовать USAI, чтобы купить ранее приобретенные «Абрамсы» у союзников, отремонтировать их и отправить в Украину. Этот процесс, как пишет «Рейтер», может занять месяцы и даже годы.

Украина заявляет, что западные боевые танки, оснащенные тяжелой броней, обеспечат ее войскам большую мобильность и защиту перед новым российским наступлением, которое Киев ожидает в ближайшем будущем. Новые танки также могут помочь Украине вернуть себе часть территории, оккупированной Москвой.

Ранее представители администрации заявляли, что «Абрамсы» сложно обслуживать, процесс обучения работе с ними займет много времени, упоминая еще один минус – необходимость использования реактивного топлива, что является не лучшей альтернативой в существующих условиях.

Представитель Пентагона во вторник отказался подтвердить, поставит ли Вашингтон танки Украине, повторив ранее сделанные заявления о сложностях в использовании «Абрамсов».

«M1 (Abrams) — это сложная военная техника, которую трудно обслуживать. Это было верно вчера, это верно сегодня и будет верно в будущем», — заявил журналистам официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

«Мы продолжаем обсуждать с украинцами и нашими союзниками и партнерами среднесрочные и долгосрочные оборонные потребности Украины», — добавил Райдер.

Появление информации о смягчении позиции США произошло в тот же день, когда источники сообщили, что Германия направит танки «Леопард-2» в Украину, чтобы помочь отразить российское вторжение, и позволит другим странам, таким как Польша, сделать то же самое.

Источник, знакомый с вопросом, сказал, что решение было принято Вашингтоном в рамках общения с Берлином о его нежелании предоставлять танки Украине, чтобы продемонстрировать серьезность обязательств, взятых на себя США.

«Соединенные Штаты были готовы взять на себя значительные обязательства, чтобы помочь [Германии] в создании своих собственных [обязательств], - сказал источник. - Танки — это важное средство, и если для этого требуется лидерство США, то это то, что мы были готовы сделать».

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