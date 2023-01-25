Британская разведка: Российская армия отказывается от танков «Армата» по одной причине 1 25.01.2023, 12:45

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Стали известны детали о техническом состоянии «новейшей разработки» военпрома РФ.

Россия работает над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 «Армата» к первому оперативному развертыванию этого типа в Украине. Однако вряд ли они окажутся боеспособными.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, в последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали первый выделенные танки Т-14, поскольку машины находились в очень плохом состоянии.

«Неясно, какие именно аспекты техники вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами», - говорится в сообщении.

Еще в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как «опытно-промышленную» партию.

«Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной», - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

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