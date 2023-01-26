Следующая стадия — заговор против Путина 1 26.01.2023, 8:42

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Тема военного поражения России охватила умы ближайшего окружения главы Кремля.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал весьма показательное заявление на днях. В Telegram он написал, что Россия, будучи ядерной державой, якобы не может проиграть войну. Весьма интересный перл выдал и глава МИД РФ Сергей Лавров, признавшийся, что «не представляет, как жить дальше». Очевидно, что тема грядущего неизбежного военного поражения России охватила умы ближайшего окружения российского диктатора.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube заявил российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

«Вот ведь что бередит душу ближайшего окружения Путина. Они думают только о поражении, о том, как спастись и что делать. Один пытается от себя эти мысли оттолкнуть - стадия отрицания. Другой уже все понял, со всем примирился, но не знает, что делать и как жить. Если уж ближний круг думает о поражении, то кризис в верхах зашел очень далеко. Следующий шаг - примирение с мыслью о поражении и неизбежном конце этой войны, что совсем рядом», - заявил российский историк.

Такие настроения в «элитах», предупредил он, не сулят Путину ничего хорошего. Как только персонажи поймут, что поражение и наказание за агрессию действительно неизбежно, они ликвидируют угрозу - диктатора.

«Следующая стадия - заговор против Путина. Спасти режим и себя заодно. Мы видим быстрое приближение к этому. В 2023 году он будет с высокой вероятностью осуществлен», - считает Чернышевский.

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