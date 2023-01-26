ISW: Российская армия «сдулась» под Бахмутом 3 26.01.2023, 9:53

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Ряд признаков указывает на то, что россияне не будут брать город.

Российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что российские оккупанты в последнее время возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных направлениях – в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

Масштабы атак, которые проводят россияне в этих двух областях, свидетельствуют скорее о попытке прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем о попытках возобновить наступление на этих двух участках, утверждают аналитики.

В то же время Россия снижает интенсивность борьбы за Бахмут в Донецкой области, что может свидетельствовать о намерении оккупантов отказаться от приоритета операций в городе.

«ЧВК «Вагнера» не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, вероятно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута», – отмечают аналитики.

Также оккупанты используют сообщения в информпространстве об их наступлении на Запорожье и Донеччине для того, чтобы скрыть провалы в Бахмуте и отвлечь от них внимание.

Вместо этого распределение войск оккупантов вдоль линии фронта на Луганщине может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке. Отмечается, что самым вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе. Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 «шахеды», все они были уничтожены Силами обороны Украины.

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