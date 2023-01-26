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ISW: Российская армия «сдулась» под Бахмутом

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  • 26.01.2023, 9:53
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ISW: Российская армия «сдулась» под Бахмутом

Ряд признаков указывает на то, что россияне не будут брать город.

Российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что российские оккупанты в последнее время возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных направлениях – в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

Масштабы атак, которые проводят россияне в этих двух областях, свидетельствуют скорее о попытке прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем о попытках возобновить наступление на этих двух участках, утверждают аналитики.

В то же время Россия снижает интенсивность борьбы за Бахмут в Донецкой области, что может свидетельствовать о намерении оккупантов отказаться от приоритета операций в городе.

«ЧВК «Вагнера» не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, вероятно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута», – отмечают аналитики.

Также оккупанты используют сообщения в информпространстве об их наступлении на Запорожье и Донеччине для того, чтобы скрыть провалы в Бахмуте и отвлечь от них внимание.

Вместо этого распределение войск оккупантов вдоль линии фронта на Луганщине может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке. Отмечается, что самым вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе. Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 «шахеды», все они были уничтожены Силами обороны Украины.

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