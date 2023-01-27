Российские компании столкнулись с острым дефицитом IT-специалистов 27.01.2023, 5:11

Многие «айтишники» покинули РФ из-за мобилизации.

Количество вакансий для IT-специалистов с начала января выросло на 63% по сравнению с прошлым годом, до 58,7 тыс., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса HeadHunter.

Спрос на IT-специалистов с марта по октябрь 2022 года держался на стабильном уровне и не превышал в среднем 88 тыс. вакансий. Но уже в ноябре число вакансий выросло до 90 тыс. С учетом каникул по итогам января их число превысит и это значение, ожидают эксперты HeadHunter.

По их словам, на ситуацию повлияла осенняя волна релокации, когда после объявления мобилизации Россию покинуло более миллиона человек. «Часть сотрудников могла уволиться при переезде в другую страну», — говорят эксперты.

Сейчас компаниям больше всего требуются разработчики, web-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр. Средняя зарплата составляет от 60 до 150 тыс. руб. в месяц.

Повышенный спрос на IT-специалистов фиксируют и в сервисе «Авито Работа»: если по итогам 2022 года число вакансий на платформе выросло на 7% год к году, то в январе рост составил 52%. В «Яндексе» отметили, что прямо сейчас в компании открыто большее тысячи вакансий. «Однако мы не наблюдаем нестандартного оттока сотрудников из компании и не ожидаем его в будущем», — заявили там.

Росстат еще в апреле 2022 года отмечал, что России требуется больше миллиона IT-специалистов, напоминает основатель школы программирования Elbrus Bootcamp Георгий Бабаян. «Дефицит кадров в России на данный момент сохраняется, текущий прирост числа специалистов начального уровня пока не может удовлетворить дефицит, который прогрессировал годами», — отмечает руководитель дополнительного профессионального образования «Нетологии» Елена Герасимова.

Рост числа вакансий связан также с сокращением «удаленщиков» и поиском им замены, говорит HR-директор одной из российских IT-компаний. «Это связано с налоговым резидентством и ужесточением правил удаленной работы, которые хотят ввести. Соответственно, места „удаленщиков“ освобождаются, и открываются новые вакансии», — пояснил собеседник.

В декабре замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев пообещал внести в Госдуму законопроект, запрещающий работу на удаленке из-за границы определенным специалистам. Это подтолкнуло компании искать варианты удержания ключевых экспертов, в том числе создавать дочерние компании за рубежом, говорят источники на рынке.

По оценке Центра макроэкономического анализа Альфа-банка, за первые девять месяцев 2022 года Россию на фоне войны и мобилизации покинуло около 1,1 млн человек. Только в первую волну эмиграции в феврале и марте российская экономика могла лишиться до 1,5% всей рабочей силы. В частности, из страны уехал каждый четвертый (23%) ведущий IT-специалист, подсчитали в австрийской исследовательской организации Complexity Science Hub Vienna.

Согласно опросу Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, на дефицит «качественной рабочей силы» в конце 2022 года указывали 55% российских компаний. За год число компаний, испытывающих кадровый голод, увеличилось на 10%. Эта проблема стала главной, отодвинув на второе место недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей, на который жалуются 48% предприятий.

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