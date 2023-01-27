Артиллеристы ВСУ показали, как жгут «Вагнер» под Соледаром 3 27.01.2023, 17:58

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Российская ЧВК несет колоссальные потери на Бахмутском направлении.

45-я артиллерийская бригада ВСУ обнародовала кадры своей работы на самом «горячем» участке фронта - под Соледаром. Поля там усеяны телами российских наемников.

Ролик был опубликован на официальном канале бригады в Telegram 27 января.

Украинские военные показали удары по российским наемникам, штурмующим украинские позиции. На фоне кадров звучит перехват телефонного разговора «вагнеровца», орудующего на данном направлении. За считанные минутки были ликвидированы около 30 наемников РФ.

«Тут такой замес, б**ь! Нас, с*а, кидают в бой. Мы мясом берем, б**ь! Украинская артиллерия есть - х*чат, что будь здоров. По одиночным целям даже х*чат», - жалуется российский наемник.

Артиллеристы подчеркнули, что именно так выглядит судьба российских солдат, которые орудуют на Бахмутском направлении.

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