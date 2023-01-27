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В Украине формируют первые в мире ударные роты БПЛА

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  • 27.01.2023, 19:59
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В Украине формируют первые в мире ударные роты БПЛА

Уже отобраны профессиональные военные, которые возглавят эти ударные роты.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта «Армия дронов». Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят ударные роты БПЛА. Каждая рота получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое для борьбы с врагом оборудование.

В Генштабе ВСУ добавили, что в рамках проекта «Армия дронов» для полноценной его реализации создан Координационный штаб совместно с Минобороны, Минцифры и Госспецсвязи.

- Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины, — пояснили в Генштабе.

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