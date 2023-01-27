Что заставит Путина закончить войну 1 27.01.2023, 22:28

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Этот вопрос сложен, но и прост одновременно.

Что может вынудить управление Российской Федерации принять решение о том, что лучше закончить войну? Этот вопрос сложен на самом деле, но и прост одновременно с нашей точки зрения, говорит nv.ua заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ибо единственное, что может заставить их прекратить эту войну и отозвать свои войска, — это максимально мощная поддержка со стороны Запада. Украинские партнеры, наконец, после 11 месяцев этой войны начинают понимать, что эта помощь не может быть, как салями, нарезаешь понемногу и потом ждешь. Это должна быть помощь всем, что есть в наличии.

Есть, конечно, внутренние российские факторы, кое-что мы понимаем, кое-что не видим, не все чувствуем. Некоторые считают, что вообще там даже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мы не уверены, жив ли Путин. Поэтому я думаю, при этих условиях, в которых мы сейчас живем, когда видим, что «вагнеровцы» получают дополнительный вес после этой, по-моему, пирровой победы под Соледаром, это будет единственным ответом.

Китайский фактор был определяющим, и роль его будет расти. Это очевидно не только для нас, но и для наших союзников, партнеров, и не только для Соединенных Штатов, в Европе тоже сейчас роль Китая переосмысливается, после этой войны. Если честно, здесь у меня меньше оптимизма, я не уверен, что роль Китая или позиция руководства становится для нас более приемлемой или положительной. Фактом является то, что она не стала хуже. Это тоже не маловажно, потому что были разные прогнозы.

По-моему, сейчас продолжается процесс решения в Пекине, как себя позиционировать в отношении России. Назвать его каким-то таким нейтралитетом, наверное, тоже нельзя, потому что вы же понимаете и знаете, какова позиция Китая в ООН во время голосования резолюций, которые для нас сверхважны, о нашей территориальной целостности и суверенитете. Здесь, конечно, позиция такова, какова она есть. Могут ли быть отношения стратегическими? Я не уверен, но нам однозначно нужно строить настоящую новую стратегию, уже военную стратегию отношений с официальным Пекином. Потому что сейчас эти отношения находятся в не так чтобы во взвешенном состоянии, но в состоянии переосмысления.

Здесь будет важна роль наших главных союзников. Американцы, вы знаете, имеют свой подход, но столь же важной будет роль той же Германии и Евросоюза. Потому что до последнего времени, да на самом деле и до сих пор фактор Китая воспринимается только через экономическую призму. Китай был и остается крупнейшим партнером, причем как Соединенных Штатов Америки, так и Европы, для многих эта позиция была и остается выгодной, получают более дешевые товары, и таким образом это всех устраивало.

Сейчас, по крайней мере, такой мой личный опыт в отношении Германии, я чувствую, что немцы начинают серьезно задумываться, нормально ли это, если ничего не будет изменено в отношениях именно на политическом уровне. Ведь до этого, помните, канцлер Меркель фактически ежегодно ездила с визитами на протяжении своей каденции, и политически оно все подавалось немецкому обществу, европейскому как абсолютно мирный процесс, от которого обе стороны только выиграют, где не существует никаких рисков. эта война эту истину поставила под сомнение.

Существует ли долгосрочная формула безопасности для Украины вне НАТО? Это очень важный вопрос, потому что, как вы знаете, над ним долго работала целая группа экспертов, так называемая группа Ермака-Макфола, где были привлечены действительно ведущие главы из многих стран, в частности из Германии. В принципе есть определенный результат этого труда, и творчество заключалось как раз в том, чтобы понять, есть ли какие-то другие альтернативные механизмы гарантирования.

У меня такое ощущение, что сами члены этой группы пришли к выводу, что лучше, чем пятая статья договора о НАТО, никто до сих пор не придумал. Ибо любые односторонние гарантии, которые могли быть предоставлены Соединенными Штатами, Германией или другими ядерными государствами, все равно это де-факто было бы то, что предусматривает НАТовский договор де-юре. Я лично тоже, если честно, какой-либо настоящей и действенной альтернативы, чем вступление Украины в НАТО, не вижу.

К сожалению или к счастью, но этот трек остается. У нас здесь есть сложности, даже с нашими партнерами, с которыми мы ведем такой очень непростой диалог, с теми же американцами, которые нас больше поддерживают в военном плане, но относительно членства в НАТО здесь еще есть над чем работать. Но я убежден, это возможно, я думаю, что мы сможем доказать нынешней администрации в Штатах, что этот шаг — безальтернативный.

Танковая коалиция, которую мы предложили еще в октябре, сейчас, слава Богу, уже приобретает очертания, ведь в странах ЕС есть более двух тысяч танков Леопард 2 или 1 на вооружении. Если каждое государство отдаст хотя бы небольшую долю, мы могли бы сформировать уже такое боевое крыло. 200−300 танков были бы, даже по мнению наших военных, уже достаточным фактором для того, чтобы действительно планировать весеннее контрнаступление.

Политическое давление, которое нам удалось создать на нынешнее правительство Германии, если хотите — лично на господина Шольца, на сегодняшний день является большим и мощным. У меня был опыт работы, начиная с первого дня войны до середины октября, эти решения принимались, к сожалению, почти все лишь под давлением, которое мы пытались создать. И так или иначе правительство принимало те решения, на которые мы надеялись. Почему господин Шольц так себя вел? Никто не имеет объяснений. Там уже разные какие-то конспирологические теории сами немцы придумывают, что Путин его напугал не только ядерной войной, а какими-то актами мести на территории Германии, ракетными ударами, чем угодно. Там об этом неизвестно, но сами немцы настолько в шоке от этой позиции блокирования, очевидно, что найти логическое, рациональное объяснение этому не может никто.

Как можно реинтегрировать людей на оккупированных частях Донбасса в Украину? Они уже более восьми лет под влиянием российской пропаганды, многие воевали против украинцев. Это не будет, наверное, простой задачей, потому что сложно жить под этим прессом, давлением пропаганды, фактически почти целое поколение уже растет в этих условиях, начиная с 2014 года. Но относительно того, будет ли это болезненный процесс или нет, то я в этом смысле являюсь оптимистом. Поскольку у нас есть опыт других государств, та же Германия, которая была разделена, конечно, это была другая ситуация, но с 1945 по 1989 прошло 44 года и там (поверьте мне, я немножко провел времени в этом государстве) до сих пор чувствуется это влияние. До сих пор у многих людей есть какое-то романтическое видение того, что происходило тогда, но все возможно.

Если коротко, то я совершенно спокойно смотрю на день, когда вся Украина будет освобождена, включая Крым. Мы видели, как освобождались территории, которые были более полугода под оккупацией, и картинки говорят сами за себя. Поэтому я думаю, что это будет очень быстро, те, кто не захотят там жить, они либо уже уехали, либо уедут. Подавляющее большинство наших соотечественников однозначно останется.

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