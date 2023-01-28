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Бельгия объявила самый большой пакет помощи Украине с ракетами к NASAMS

  • 28.01.2023, 4:18
Бельгия объявила самый большой пакет помощи Украине с ракетами к NASAMS

Он поможет увеличить мобильность военных на поле боя.

Правительство Бельгии приняло решение о пакете военной поддержки для Украины, которая усилит противовоздушную оборону, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

- Сегодня же имеем весомую новость из Бельгии – страны, в которой расположены руководящие структуры Евросоюза. Есть решение правительства Бельгии о пакете поддержки для нашей обороны. То, что усилит ПВО, то, что увеличит мобильность наших военных на поле боя. Я благодарю за эту поддержку. Я благодарю все страны, всех лидеров, которые на этой неделе своими решениями доказали, что российская агрессия терпит поражение, - сказал Зеленский.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро в Twitter отметил, что это самый крупный пакет помощи от страны: «Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Именно поэтому Бельгия усиливает свою военную поддержку Украины, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет помощи. Украина победит в этой войне. Наша безопасность и ценности также находятся под угрозой».

Правительство Бельгии приняло решение о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро в пятницу, 27 января.

Министр обороны Бельгии Людевин Дедондер сообщила, что в пакет помощи входят ракеты для ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы, и бронированные джипы. Она отметила, что часть из них закуплена у частных компаний.

Что войдет в пакет:

- ракеты AIM-120 AMRAAM для комплексов NASAMS;

- неназванное количество пусковых установок для ЗРК Mistral;

- 80 бронеавтомобилей IVECO Lynx и 150 грузовиков Volvo;

- стрелковое оружие.

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