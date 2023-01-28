Банковский сектор РФ рушится, как карточный домик 28.01.2023, 9:22

Прибыль российских банков рухнула в 12 раз.

Российский банковый сектор начал входить в крутое пике. Вскоре даже экстренные меры вряд ли смогут удержать его на плаву. По итогам 2022 года российские банки показали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей, хотя годом ранее этот показатель достигал отметки 2,4 триллиона рублей. Таким образом, банки РФ зафиксировали самую низкую годовую чистую прибыль с 2015 года (192 миллиарда рублей), пишет «Медуза» со ссылкой на обзор Банка России (ЦБ).

Пытаясь выдать черное за белое, в Центробанке заявили, что банковский сектор компенсировал полученные в первом полугодии убытки в 1,5 триллиона рублей и даже получил «небольшую прибыль».

Этого якобы удалось добиться «снижением ставок и ростом бизнеса во втором полугодии». На этот раз ситуацию для всего сектора фактически спас Сбербанк, заработавший 300 млрд. Однако и у этого финрегулятора дела идут на ладан – прибыль «обвалилась» на 75% по сравнению с прошлым годом.

Нынешний год уже не будет таким «перспективным» для государственного банка, который вряд ли сможет рассчитывать на поддержку государства в случае кризиса.

Финансовые эксперты говорят, что итоги 2023 года будут более интересными. Банковскому сектору РФ не удастся справиться с нагрузкой западных санкций, а, следовательно, компенсировать убытки предыдущих периодов будет невозможно.

К концу текущего года Россию ожидает натуральный «банкопад». При этом Кремль вряд ли будет спасать банки – у него нет средств на их докапитализацию.

А пока финансовый сектор еще может скрыть грядущую катастрофу, россияне начали замечать «неожиданное» подорожание продуктов. Теперь недоступными для рядовых граждан страны-агрессора становятся мясо, рыба и молоко, а счета за коммунальные услуги съедают почти весь семейный бюджет.

В декабре власти повысили тарифы на коммуналку на 9%. По данным опроса ФОМ, за последний месяц также подорожали также хлеб, сахар, яйца, макароны, овощи и фрукты.

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