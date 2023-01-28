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Под Кременной ВСУ «Крабами» сожгли на ходу грузовик РФ и заставили оккупантов бежать

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  • 28.01.2023, 12:30
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Под Кременной ВСУ «Крабами» сожгли на ходу грузовик РФ и заставили оккупантов бежать

Украинские десантники показали видео разгрома российского укрепрайона.

В районе Кременной, что на Луганщине, бойцы 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ устроили разгром российским оккупантам.

Был уничтожен укрепрайон врага. Боевую операцию снимал на видео украинский дрон, корректировавший огонь.

Ролик утром 28 января опубликовали на официальном канале Десантно-штурмовых войск.

«Оккупанты привезли новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреться на местности, как их заметили дроны егерей-десантников", - рассказали военные. Координаты вражеской позиции, на которой была замечена активность, передали расчетам САУ AHS Krab. Военные высокоточным ударом уничтожили российский грузовик в движении, а после погоняли по лесу личный состав ВС РФ. У россиян есть потери. "Под таким огневым шквалом любое убежище станет последним», - констатировали в ДШВ.

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