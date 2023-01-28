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Что говорил о Беларуси Петр Павел, выигравший президентские выборы в Чехии

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  • 28.01.2023, 20:11
Что говорил о Беларуси Петр Павел, выигравший президентские выборы в Чехии

С начала российского вторжения Павел выражал непоколебимую поддержку Украине.

Во втором туре выборов президента Чехии побеждает генерал НАТО в отставке Петр Павел. После подсчета более 97% голосов, бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел победил своего оппонента – бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, набрав 58% голосов, и стал следующим президентом Чешской Республики. Павел вступит в должность 8 марта, заменив действующего президента Милоша Земана.

Премьер Чехии Петр Фиала на пресс-конференции уже подтвердил победу Петра Павла на выборах президента страны.

Что он говорил о Беларуси и Украине

С начала российского вторжения Павел выражал непоколебимую поддержку Украине. В случае победы Павел обещал мощную поддержку Украине на всех направлениях, передает «Белсат».

Проигравший Бабиш, наоборот, заявлял, что помощь Украине слишком дорого обходится Чехии, а его сын скрывался от следствия в оккупированном Крыму. Также Бабиш отмечал, что если война России и НАТО начнется, Чехия не будет отправлять своих солдат в этот конфликт.

Петр Павел высказывался и на тему Беларуси. Так, 16 августа 2020 года он написал в Twitter:

«Сам факт того, что Лукашенко и Путин серьезно рассматривают военное решение ненасильственных протестов против нарушений белoрусских президентских выборов и непропорциональных репрессий, ясно показывает природу их режимов. Правильно оказывать максимальную поддержку белoрусской оппозиции».

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